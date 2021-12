Professor de La Casa de Papel tem sósia brasileiro que faz sucesso nas redes

Interpretado por Álvaro Morte, o Professor é de longe o personagem mais importante de La Casa de Papel – e também o mais inteligente. Em todas as temporadas na Netflix, o protagonista dá um show de estratégia e complexidade, que culmina em um desfecho emocionante. O que muita gente não sabe é que o Professor tem um sósia brasileiro que faz muito sucesso nas redes sociais; veja abaixo.

La Casa de Papel lançou seus episódios finais no início de dezembro, e desde então, figura no Top 10 internacional da plataforma. Com o passar dos anos, a série se tornou a produção espanhola mais popular da Netflix, abrindo o caminho para sucessos como Elite e Valéria.

Com o desfecho da série, muitos fãs ficaram órfãos da história. Mas esse público não precisa se desesperar: a Netflix já confirmou derivados e remakes da série.

Álvaro Morte, por sua vez, já conquista admiradores em outra popular produção. O ator faz parte do elenco de A Roda do Tempo, épica série de fantasia lançada pelo Prime Video.

Quem é o sósia brasileiro do Professor de La Casa de Papel?

A semelhança de Álvaro Morte, o Professor de La Casa de Papel, com o brasileiro Márcio Marques é inegável.

O sósia, inclusive, utiliza essa semelhança para ganhar um bom dinheiro, atuando como cosplay oficial do personagem nas redes sociais.

Márcio Marques, vindo diretamente de Fortaleza, é contador há dez anos, mas começou sua trajetória como cosplay do Professor há pelo menos 2.

“As pessoas começaram a me falar que eu parecia muito com o Professor. Antes disso eu não conhecia nada sobre La Casa de Papel, nem sobre o personagem. E de tanto as pessoas ficarem falando, fiquei curioso para conhecer o personagem. Eu decidi assistir e, logo de cara, virei um fã da trama”, explicou Márcio em uma entrevista ao site Metro News.

Márcio começou a atuar oficialmente como cosplay do Professor na edição de 2019 do Sana, um evento de cultura nerd e geek que acontece anualmente em Fortaleza.

No evento, o cosplay foi aprovado imediatamente pelos fãs de La Casa de Papel, e naquele dia, Márcio foi “batizado” oficialmente como o Professor.

A partir daí, Márcio passou a conquistar também os fãs de La Casa de Papel nas redes sociais, com vídeos no Instagram, Kwai, TikTok e muito mais.

O Professor brasileiro cria seu próprio conteúdo e grava para empresas que desejam personalizar seus vídeos com o protagonista de La Casa de Papel.

“Seja em casa ou na rua, eu sou o Professor. As pessoas até esquecem do Márcio e onde eu chego eu sou chamado de Professor. Não tem mais jeito! Como o meu rosto não muda, sempre as pessoas me reconhecem como o personagem. Acho que só quem me chama de Márcio agora é minha esposa”, comentou o cosplayer no papo com o Metro.

Como a semelhança entre Márcio Marques e o Professor de La Casa de Papel é natural, o cosplayer não precisa gastar muito tempo para ficar igualzinho ao personagem.

“Eu só coloco a minha camisa de botão, a gravata igual à dele, os óculos e o paletó. Em questão de minutos o cosplay fica pronto e eu já saio na rua com a cara do Professor”, explica Márcio.

No Instagram, Márcio Marques é identificado como @professor.br, e já tem mais de 20 mil seguidores. Confira algumas postagens abaixo.

Todas as temporadas de La Casa de Papel estão disponíveis na Netflix.