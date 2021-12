Querida personagem de The Originals retorna em Legacies

Mais uma querida personagem de The Originals retornou em Legacies. Em reviravolta na derivada de The Vampire Diaries, é confirmado que Aurora de Martel estava conversando com Hope Mikaelson.

A atriz aparece pessoalmente na série, dizendo a Hope que ela é a “amante do pai dela e a maior inimiga dele, sendo objeto da arte dele, desejo e desprezo sem fundo”.

Ela busca vingança e com Klaus fora da jogada, Hope é o novo alvo da personagem, algo que ela deixa claro para a filha de Klaus.

“Reparar o tipo de dano que experimentei nas mãos de seu pai não é tão simples”, diz ela. “Klaus destruiu minha vida, minha própria sanidade, ao longo dos séculos. Então, você pode imaginar minha decepção quando acordei e soube que ele havia escolhido o caminho dos covardes por você”.

De início, Hope não é impressionada por Aurora e os planos dela e vence a vilã em combate. Mas, então, Aurora revela o plano dela: trocar de corpo com Hope, o que ela consegue. Ela também revela querer que Hope mate os outros membros da trindade.

Sem ser capaz de lutar contra Aurora, Hope foge. Agora ela entra na jornada para recuperar o corpo dela de volta. Obviamente ela vai conseguir, mas a que custo? Precisaremos assistir para saber.

Mais sobre Legacies

Legacies é produzida por Julie Plec, que também trabalhou em The Vampire Diaries e The Originals.

A série acontece no mesmo universo que essas duas outras produções mencionadas. Danielle Rose Russell estrela como Hope Mikaelson, papel que também teve em The Originals.

“Os icônicos heróis e vilões de The Vampire Diaries e The Originals deixaram um legado de amor e família que continua em Legacies, uma série emocionante que conta a história da próxima geração de seres sobrenaturais”, diz a sinopse.

No Brasil, Legacies é exibida pela Warner Channel e também está disponível pela HBO Max e pelo Globoplay.