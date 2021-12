Real motivo para cancelamento de Cowboy Bebop é revelado

Mesmo com o final em aberto e uma segunda temporada em desenvolvimento, Cowboy Bebop foi cancelada pela Netflix após o primeiro ano. O motivo é simples, já que envolve audiência e gastos – mas a explicação para isso pode ser um pouco mais complicada.

Como foi informado pelo The Hollywood Reporter, a Netflix tomou a decisão ao calcular “a audiência pelo custo”. Apesar de atrair uma parcela dos espectadores, não foi o suficiente para justificar o gasto com a série live-action do popular anime.

Com a Netflix divulgando mais os dados de audiência, se percebe que a situação é um tanto complexa. Apesar de poder ter um custo considerável, críticos apontaram que Cowboy Bebop “parecia barata”.

“Alguns cenários realmente precisam de um orçamento maior”, disse Bradley Russell, da Total Film.

A informação do orçamento ainda não foi divulgada, mas a audiência realmente não foi alta. No site de Top 10 da Netflix, a adaptação de Cowboy Bebop registrou 74 milhões de horas visualizadas nas primeiras semanas.

Na primeira semana, o número foi de 21,6 milhões de horas. Em comparação, Você e Maid, que já tinham chegado semanas antes, conseguiram ter audiência maior que Cowboy Bebop, que tinha acabado de estrear.

Ao mesmo tempo, Arcane, que chegou junto com a série e foi renovada, conseguiu 102 milhões de horas de visualização no mesmo período que trouxe 74 milhões para Cowboy Bebop.

No Twitter, o astro da série, John Cho, apenas reagiu com um meme de Friends, em que um decepcionado Richard diz, “Estou bem”. Veja abaixo.

Cowboy Bebop fica com uma temporada na Netflix

“Cowboy Bebop é um faroeste futurista cheio de ação sobre três caçadores de recompensas.”

“Conhecidos como ‘cowboys’, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formam um trio letal que percorre a galáxia em busca dos criminosos mais perigosos do universo – contanto que sejam bem pagos, obviamente.”

“Mas não são apenas seus alvos que estão em apuros. Os cowboys também têm seus próprios problemas: seu passado está à espreita”, afirma a descrição da Netflix.

O diretor do anime original, Shinichiro Watanabe, até voltou para trabalhar nessa versão.

A história do anime segue um grupo de caçadores de recompensa formado por Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed, que caçam os criminosos mais perigosos do sistema solar. A trama conta ainda com muito jazz.

Cowboy Bebop está disponível na Netflix.