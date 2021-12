Real motivo para personagem sair de Titãs é revelado

Contém spoilers

Hank Hall, interpretado por Alan Ritchson, deixa Titãs na terceira temporada da série. Aqui está o verdadeiro motivo para a sua saída.

Como os fãs já sabem, Hank Hall é morto na terceira temporada de Titãs. No entanto, não foi uma simples decisão criativa, e sim uma escolha do próprio ator Alan Ritchson.

Continua depois da publicidade

Em uma entrevista à Entertainment Weekly, Alan Ritchson explicou que sentiu que era a hora de abraçar novas oportunidades na carreira. Diante da decisão do ator, os roteiristas de Titãs resolveram matar Hank Hall na série, trazendo uma conclusão para a sua história.

“Acho que estava pronto para seguir em frente e tentar outra coisa, entrar em uma fase mais madura da vida. Estranhamente, me deparei com o papel de Jack Reacher, o que me surpreendeu”, disse Alan Ritchson.

“Mas eu estava contente com a série. Gostei muito do personagem.”

O adeus à série

Ele acrescentou: “Em Titãs, tive a oportunidade de trabalhar com grandes atores e gostei muito. Teria permanecido por 50 temporadas, se não fosse pela possibilidade de partir.”

“Foi uma decisão minha. Foi a melhor coisa.”

O ator não descarta a possibilidade de voltar para Titãs em alguma participação especial no futuro. No entanto, ele também está contente com a conclusão que seu personagem teve.

“Eu voltaria para Titãs? Sim. Eu sinto que encontrei um encerramento e paz? Com certeza. Portanto, estou satisfeito se nunca mais voltar e grato por tudo.”

No Brasil, Titãs está disponível pela Netflix.