Revelação de série sobre zumbis no mundo muda totalmente The Walking Dead

Contém spoilers

A situação dos zumbis de The Walking Dead é ruim o suficiente nos Estados Unidos, mas a última cena de The Walking Dead: Um Novo Universo torna tudo ainda mais sombrio para o resto do mundo, mudando totalmente o panorama da franquia de TV (via Screen Rant).

A franquia, finalmente, trouxe um verdadeiro vislumbre do surto de zumbis em outras partes do mundo, com a última cena de The Walking Dead: Um Novo Universo ambientada em um laboratório biomédico francês.

Pelo estado de abandono total do prédio, é evidente que a França é tão pós-apocalíptica quanto os Estados Unidos e, dada a geografia da Europa continental, o continente inteiro provavelmente foi devastado pelo vírus zumbi.

As vinhas que crescem sobre o prédio também provam que essa cena está ocorrendo alguns anos depois do começo do apocalipse zumbi.

Provavelmente cerca de uma década, assim como The Walking Dead: Um Novo Universo.

Isso mostra que, em outras partes do mundo, as coisas estão tão terríveis quanto nos Estados Unidos. A única grande diferença é que, pelo menos na França, alguns sobreviventes parecem estar cientes da origem do vírus zumbi.

Mais sobre The Walking Dead: Um Novo Universo

The Walking Dead: Um Novo Universo é uma série de terror e drama criada por Scott M. Gimple e Matthew Negrete que estreou em outubro de 2020.

É uma série derivada de The Walking Dead, que é baseada na série de quadrinhos de mesmo nome, de Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, e é a terceira série de televisão da franquia The Walking Dead.

A segunda temporada de The Walking Dead: Um Novo Universo já teve uma conclusão. Foi também o encerramento da série, já que ela foi planejada para ter apenas duas temporadas.

No Brasil, a série The Walking Dead: Um Novo Universo é exibida pela AMC Brasil, mas também está disponível no Amazon Prime Video.