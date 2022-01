Revelada a verdade sobre a esposa do Lula Molusco em Bob Esponja

Mesmo que Bob Esponja seja um desenho voltado para crianças, não está protegido de todos os tipos de teorias, que muitas vezes não fazem muito sentido, como uma que diz que a razão pela qual Lula Molusco está sempre zangado é que ele sente falta de sua esposa. Aqui está a verdade sobre essa teoria, de acordo com o Screen Rant.

Uma popular teoria dos fãs de Bob Esponja indica que Lula Molusco já foi casado, mas sua esposa o deixou e sua vida não foi a mesma desde então.

Continua depois da publicidade

A teoria se tornou viral na Internet. Ela explica que Lula Molusco nem sempre foi rabugento, mas os fracassos em sua vida amorosa o levaram a ser um personagem pessimista.

A teoria acrescenta que, durante os tempos difíceis, ninguém o ouvia, exceto Bob Esponja, então o famoso personagem é o único que está totalmente ciente do que Lula Molusco passou, se importando de verdade com ele.

A razão pela qual o desenho animado nunca abordou esse ponto seria porque era “muito sombrio”, então Lula Molusco está sempre triste e mal-humorado porque ele quer sua esposa de volta em sua vida.

Apesar de ser uma teoria que vem ganhando popularidade, a verdade é que não existe uma base para ela, já que o desenho animado nunca mencionou ou mesmo indicou que Lula Molusco era casado. É comum que teorias surjam do nada na Internet, mas algumas realmente parecem não ter nenhum fundamento.

Ingrediente secreto do Hambúrguer de Siri em Bob Esponja pode ser nojento

Bob Esponja tem alguns mistérios, o maior deles sendo sobre o que se trata a fórmula secreta do Hambúrguer de Siri, e uma estranha teoria dos fãs sugere que o verdadeiro segredo é vômito de baleia, fornecido por ninguém menos que Pérola.

Todo o mistério em torno da história de fundo de Pérola abriu caminho para uma variedade de teorias, mas existe uma que assume um aspecto estranho e nojento: o Seu Siriguejo adotou Pérola porque ela serve a um propósito para o negócio dele, e ele usa o vômito dela como o ingrediente secreto do Hambúrguer de Siri.

Uma teoria postada no Reddit (via Screen Rant) tenta explicar por que o Seu Siriguejo adotou Pérola levando em consideração o quão ganancioso ele é.

O autor explica que não faz muito sentido que alguém que ama o dinheiro e odeia desperdiçá-lo tanto quanto o Seu Siriguejo adote uma criança, pois é uma jogada muito cara, então deve haver algo mais por trás disso.

O autor acrescenta que a razão pela qual o Seu Siriguejo adotou Pérola é que ela é realmente útil para seu restaurante, e tudo está relacionado ao vômito de baleia, que, segundo o internauta, “vale muito” no mundo real, já que é usado na indústria de perfumes.

Como não existe indústria de perfumes no universo de Bob Esponja, o Seu Siriguejo pode estar usando o vômito de Pérola como o ingrediente secreto do Hambúrguer de Siri, é por isso que ele faz de tudo para manter a fórmula segura e não parece se importar com todo o dinheiro que gasta com Pérola.

A fórmula secreta do Hambúrguer de Siri é, talvez, o segredo mais bem guardado de Bob Esponja e, como tal, muito provavelmente nunca teremos uma revelação oficial, então os fãs certamente continuarão criando teorias em torno desse mistério.

No Brasil, Bob Esponja está disponível na Netflix.