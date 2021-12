Revelada a verdadeira idade do Bob Esponja

A idade exata do Bob Esponja é um mistério em sua série animada. No entanto, de acordo com o Comic Book Resources, é possível fazer uma estimativa, com base no que o desenho revelou.

No episódio “Hora do Sono”, os fãs têm um vislumbre da carteira de motorista de Bob Esponja, que lista seu aniversário como 14 de julho de 1986.

Dado o episódio que foi ao ar em 2000, Bob Esponja teria 14 anos naquele momento, se a linha do tempo do desenho se alinhar com o período de exibição do episódio.

No entanto, essa revelação traz alguns furos, principalmente porque Bob Esponja nunca teria uma carteira de motorista com 14 anos de idade.

Uma estimativa da idade do Bob Esponja

Apesar de sua personalidade infantil, ele é um personagem maduro no que diz respeito a se virar por conta própria.

Evidências apontam para que Bob Esponja seja um adulto.

A avó do personagem se refere a ele como “adulto” e “crescido” em mais de uma ocasião.

Ele também parece mais velho do que Pérola, que tem 16 anos no desenho. Além disso, ele tem sua própria casa, paga contas e trabalha em tempo integral. Em combinação, esses fatores o colocam entre 18 e 20 anos.

Apesar da estimativa, a idade de Bob Esponja continua não importando tanto, já que é um personagem atemporal, criado para agradar tanto crianças quanto adultos.

No Brasil, Bob Esponja está disponível na Netflix.