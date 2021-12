Revelado por que The Expanse foi cancelada no Prime Video

A sexta temporada de The Expanse é a última da série do Amazon Prime Video. Aqui está por que o seriado foi cancelado (via Express UK).

The Expanse era originalmente produzida pelo canal Syfy, com as três primeiras temporadas sendo desenvolvidas pela rede.

Continua depois da publicidade

No entanto, o Syfy tomou a decisão de cancelar o seriado após o lançamento da terceira temporada, levando o Amazon Prime Video a adquirir The Expanse.

Desde então, The Expanse continuou no Amazon Prime Video até também ser cancelada pelo serviço de streaming.

Infelizmente, o Amazon Prime Video não confirmou uma razão específica para o seriado chegar ao fim na sexta temporada. No entanto, é possível que o cancelamento tenha relação com uma queda na audiência, já que esse também foi o motivo que fez o Syfy cancelar The Expanse.

Cancelada com seis temporadas

Deve-se notar que a saga de livros consiste em nove romances, com o último tendo sido lançado recentemente.

Isso significa que a série não chegou a um fim natural, com a sexta temporada adaptando apenas o sexto livro da história.

No entanto, o sétimo livro apresenta um salto significativo no tempo após os eventos do sexto livro, potencialmente abrindo a porta de uma continuação para The Expanse nos anos que virão.

Portanto, existe a chance de que The Expanse possa ser salva novamente para uma sétima temporada. No entanto, teria que ser em outro canal ou serviço de streaming.

The Expanse está disponível no Amazon Prime Video.