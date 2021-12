Revelado quanto tempo Geralt de Henry Cavill pode viver em The Witcher

No universo de The Witcher, há muitas criaturas que podem viver mais que um ser humano. Magos, feiticeiras, bruxos, todos podem ter vidas consideravelmente longas e a Netflix indicou quanto tempo Geralt e outros bruxos podem viver.

O mais velho bruxo que se tem conhecimento nesse universo é Vesemir, o mentor de Geralt e outros da escola do lobo. Ele tem 169 anos no começo da segunda temporada, embora seja um pouco mais velho nos livros.

Já Geralt tem 71 no início da primeira temporada e na segunda já terá 104 anos. Assim sendo, há um bom tempo de vida para ele, caso não seja morto antes, é claro.

Vale apontar que a maioria dos bruxos acaba morrendo antes por conta dos perigos da profissão e, nos games, Vesemir é morto, não falece de causas naturais. Portanto, não há como saber exatamente quanto tempo um bruxo pode viver.

Dito isso, Vesemir já é bem velho no fim das aventuras de Geralt, ele certamente não duraria um século a mais, acreditamos.

The Witcher chega com a segunda temporada na Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.