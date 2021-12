Reviravolta de Round 6 prepara destino sombrio para protagonista

Alerta de spoilers

Apesar do estrondoso sucesso de Round 6 (Squid Game), a Netflix ainda não renovou a série para a segunda temporad a – embora isso soe inevitável. O criador do seriado, Hwang Dong-Hyuk comparou a jornada dos personagens à de Darth Vader em Star Wars e parece que Gi-hun pode seguir por esse caminho.

Isso é indicado por uma das maiores reviravoltas da primeira temporada, conforme apontou o ScreenRant. No fim da primeira leva de episódios, descobrimos que Il-nam (o velhinho) na realidade é um dos criadores dos sádicos jogos da série.

Ele nunca esteve em qualquer risco, estava apenas jogando para se divertir. No fim, ele ainda faz uma última aposta com o protagonista, Gi-hun. Eles apostam se alguém vai salvar o homem que está congelando na rua abaixo. Gi-hun acredita que alguém vai aparecer, enquanto Il-nam é cético em relação a isso.

No fim, Gi-hun ganha e a esperança dele permanece. No entanto, a reviravolta acerca da sobrevivência de Il-nam pode ter colocado o protagonista em um caminho sombrio.

A decisão mais difícil de Gi-hun é justamente deixar o velhinho morrer. No fim ele “se sacrifica” por Gi-hun, mas isso prova ser falso, visto que ele nunca esteve em perigo real. Assim, a decisão mais difícil do protagonista não teve consequência alguma.

Assim sendo, ele pode entrar em uma jornada sem volta, tomando decisões cada vez mais sombrias, independente das consequências.

