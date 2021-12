Riverdale explica Rivervale para voltar ao normal na 6ª temporada

Alerta de spoilers

O quinto capítulo da sexta temporada de Riverdale enfim terminou a trama de Rivervale, que se tornou um especial de cinco partes para abrir o ano. Acontece que esse arco insano se passa em um universo paralelo.

O que abre esse universo é a explosão na casa de Archie. Em Rivervale, como os espectadores notaram, as coisas são um pouco diferentes e as pessoas acabam voltando dos mortos.

Para encerrar essa trama, personagens como Ben Button voltaram. Em Riverdale, ele tinha morrido ainda na terceira temporada, ao se jogar de uma janela.

A trama final de Rivervale se passa por Jughead, que tem duas versões nesse universo. O personagem conclui que Rivervale nasce da explosão e para acabar com ela, a alternativa é recriar o momento.

A ideia de Jughead é que ele e Veronica recriem o momento, como forma de terminar esse multiverso. Quando eles estão prestes a fazer isso, quem aparece é Archie – o personagem esteve matando conhecidos em Rivervale por causa do pai dele.

Archie diz que esteve no nascimento de Rivervale e sabe do que a realidade é capaz, precisando de outra chance com o pai. Ele e Jughead acabam brigando, com Betty – que estava esperando Archie no altar – atirando no próprio noivo.

Quando ela e Jughead recriariam a explosão que começou o universo paralelo, outro Jughead aparece. Essa versão alternativa tinha sido morta por Archie no começo do capítulo. Ele traz a solução para existência dos dois universos.

Riverdale continua deixando Rivervale de lado

Esse Jughead explica que tudo que Rivervale precisa é de uma fonte de energia – e que não há nada mais ilimitado que a imaginação. Com isso, o próprio escritor se torna o responsável pela existência dessa realidade paralela, que deve começar a funcionar em um loop.

Com essa decisão, os moradores de Rivervale continuam vivos e seguem as vidas normalmente.

Após essa conclusão do especial, que tentou se aproximar dos quadrinhos, Riverdale volta para história normal. O episódio termina com os espectadores voltando ao momento da bomba de Hiram na casa de Archie.

Dessa vez, porém, Betty recebe um aviso que tem uma bomba na casa. Já Jughead acorda na garagem com a explosão.

