Romance polêmico não deve ser cortado de A Roda do Tempo

Rafe Judkins, showrunner de A Roda do Tempo, informou que a conexão entre Egwene e Perrin continuará na segunda temporada da série do Amazon Prime Video.

O showrunner da série sabe que os fãs não gostam da ideia de um romance entre os dois personagens, mas ele considera importante estabelecer essa conexão antes de introduzir outras subtramas.

Continua depois da publicidade

“Acho que vemos nos livros essa questão: ‘Perrin tem sentimentos por Egwene?’. Abordamos um pouco disso aqui na série”, disse Judkins ao CBR.

“Cada um desses personagens passa a ter relacionamentos muito importantes, Egwene com Gawyn e Perrin com Faile”, continuou ele. “E então esses relacionamentos, nós também vamos abordar isso, esses são dois grandes relacionamentos que estão realmente em primeiro plano nos livros, e então vamos pegá-los e realmente explorá-los. Eu acho que qualquer relacionamento romântico real que tenhamos em primeiro plano, queremos usar”.

Gawyn e Faile ainda não apareceram na série do Amazon Prime Video, mas eles desempenham papéis importantes nos livros de A Roda do Tempo.

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video com a primeira temporada.