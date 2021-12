Round 6 da vida real recebe aprovação do criador da série

O criador de Round 6 (Squid Game), Hwang Dong-hyuk, aprovou a ideia do youtuber MrBeast de criar uma “versão da vida real” da competição mostrada na série da Netflix.

Em uma entrevista com a ET Canadá, o criador de Round 6 (Squid Game) revelou sua opinião sobre o ambicioso projeto do popular youtuber norte-americano.

“Eu assisti um pouco. Eu adorei. Isso ajudou a promover a série, então eu quero que mais pessoas façam isso”, disse o criador de Round 6 (Squid Game).

Ambicioso projeto para o YouTube

O projeto de MrBeast para seu canal no YouTube custou algo em torno de US$ 3,5 milhões. Já rendeu um grande número de visualizações.

Com Round 6 (Squid Game) funcionando como uma crítica ao capitalismo e ao desespero humano, alguns internautas criticaram MrBeast por ter investido tanto dinheiro em uma competição parecida com a da série, apontando que o youtuber não entendeu a verdadeira mensagem da história.

Vale lembrar que Round 6 (Squid Game) terá uma segunda temporada na Netflix, mas ainda não há previsão de estreia.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix.