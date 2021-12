Série da Marvel supera sucessos da Netflix e é escolhida a melhor de 2021

A importante revista Esquire revelou a própria lista para as melhores séries de 2021. A equipe da publicação coloca WandaVision, seriado da Marvel no Disney+, como a melhor do ano, na frente de sucessos da Netflix.

A série, curiosamente, foi a primeira do MCU na plataforma de streaming. Para a escolha, a Esquire destaca que o seriado da Marvel deve ser relembrado com carinho no futuro.

Além disso, o ranking destaca as atuações dos protagonistas de WandaVision. Elizabeth Olsen voltou como a Feiticeira Escarlate, Paul Bettany foi o Visão e Kathryn Hahn estreou no MCU como Agatha.

“No futuro, WandaVision será um canal em nossas psiques e as performances perfeitas de Olsen, Bettany e Hahn vão nos lembrar de uma época em que era mais confortável olhar para TV do que para nossas próprias janelas. Quando a TV tem a capacidade de contar nossas histórias melhor do que nós mesmos, sabemos que algo especial aconteceu”, diz a análise.

A revista destacou também as homenagens que a série da Marvel faz para a TV em décadas passadas, como os anos 1950 e 1960. Além disso, WandaVision aborda o luto a partir da Feiticeira Escarlate, o que é um tema em que todos podem se identificar.

Com essa temática, a série do Disney+ fica na frente de sucessos da Netflix e de outros serviços.

Sucessos da Netflix lutam no meio de outras séries aclamadas

WandaVision abriu o ano em grande estilo no Disney+, mas o título do momento é Round 6 (Squid Game), da Netflix. O seriado sul-coreano se tornou rapidamente o mais popular do serviço.

Mesmo assim, Round 6 ficou com a terceira posição no ranking da Esquire. O segundo lugar foi para Mare of Easttown, título estrelado por Kate Winslet e que está no HBO Max – originalmente foi feito para TV, com a primeira exibição na HBO.

Os títulos da HBO, inclusive, dominaram a lista junto com a Netflix. O reality show We’re Here, também no HBO Max, ficou em quarto, com The White Lotus, da mesma emissora, em quinto.

A sexta posição foi para The Chair, série de Sandra Oh na Netflix, e o sétimo lugar ficou com o seriado documental Da África aos EUA: Uma Jornada Gastronômica, também da plataforma de streaming.

As três últimas posições do ranking são respectivamente de Ted Lasso (AppleTV+), What We Do in the Shadows (no Star+ no Brasil) e Maid (Netflix).

WandaVision pode ser assistida no Disney+.

