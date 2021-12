Série da Netflix é E.T.: O Extraterrestre com reviravolta sombria

Alerta de spoilers

E.T.: O Extraterrestre é um dos filmes clássicos mais amados entre espectadores, conquistando todos com a magia de Steven Spielberg. Na Netflix, Elfos parece se inspirar no longa, mas em uma história de terror e colocando uma reviravolta sombria em um personagem de outro planeta ou realidade.

O filme de E.T. é sobre família. O garoto Elliott cria um laço especial com o Extraterrestre, como se os dois fossem irmãos biológicos.

Elfos usa a mesma premissa. Um pequeno elfo, de uma misteriosa ilha, para na casa da personagem Josefine. Ela e o irmão Kasper criam um laço com essa criatura, da mesma forma que acontece em E.T.: O Extraterrestre.

Enquanto no filme de Spielberg, o governo perseguia o alien, com o E.T. precisando voltar para casa, em Elfos, os personagens lidam com um culto macabro desses seres mitológicos. Esse grupo quer Kee-ko de volta e começa uma matança por causa do membro da seita deles.

Além disso, o pequeno elfo chega a Jose a partir de um acidente. Enquanto isso, no filme clássico, ninguém se machuca com a aventura de Elliott e o Extraterrestre.

A reviravolta sombria de Elfos é clara, fazendo também mais uma mudança sobre a obra famosa. Enquanto em E.T.: O Extraterrestre, a criatura volta para casa, na série da Netflix o pequeno elfo não quer isso.

Elfos está disponível na Netflix

Elfos acompanha a história de uma família que viaja para uma remota ilha dinamarquesa para passar o Natal – mas rapidamente descobre que o local não é tão bucólico como imaginavam.

A ilha em questão é controlada por uma comunidade extremamente religiosa, que faz de tudo para manter vivas as “tradições antigas”. Tudo mesmo.

Os protagonistas também descobrem que a ilha é povoada por Elfos – versões reais, assustadoras e bem mais violentas que suas contrapartes natalinas.

A situação fica ainda mais complicada quando a caçula da família encontra um bebê Elfo perdido e decide levá-lo para a casa.

Daí em diante, o filme entra de cabeça no território do terror. Há ainda uma outra personagem assustadora, que faz parte de uma seita religiosa que vivia em harmonia com os Elfos por séculos – até a modernização da sociedade arruinar tudo.

Com seis episódios, Elfos está disponível na Netflix. Enquanto isso, E.T.: O Extraterrestre pode ser conferido no Star+.

