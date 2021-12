Série da Netflix falha em ser nova Round 6, mas explode mente dos assinantes

O Mar da Tranquilidade estreou no final de dezembro na Netflix, e desde então, vem fazendo grande sucesso com o público internacional. Embora a produção sul-coreana não tenha conseguido ser a “nova Round 6” – série que se tornou em 2021 a mais popular da história da plataforma – conquistou fãs no mundo inteiro e introduziu conceitos que explodiram a mente dos assinantes.

“Em uma missão perigosa na Lua, exploradores espaciais tentam recuperar amostras em uma estação de pesquisa abandonada e repleta de segredos”, afirma a sinopse da produção.

O elenco de O Mar da Tranquilidade é formado por alguns dos maiores astros do audiovisual sul-coreano, como Gong Yoo – que interpretou o misterioso Recrutador em Round 6 – e Bae Doona, de Sense8 e Kingdom.

Em uma matéria especial, o site BGR explicou como O Mar da Tranquilidade está conquistando os assinantes da Netflix; veja abaixo.

O sucesso de O Mar da Tranquilidade na Netflix

Não é exatamente justo comparar O Mar da Tranquilidade com Round 6, mas também não é difícil encontrar similaridades entre as séries.

Em O Mar da Tranquilidade, a premissa é bastante diferente e original. Um time de astronautas viaja para a Lua para recuperar uma importante amostra científica em uma base abandonada misteriosamente.

Mas assim como Round 6, O Mar da Tranquilidade é um thriller repleto de tensão, capaz de deixar os assinantes da Netflix com o coração na mão.

O Mar da Tranquilidade chegou ao catálogo internacional da Netflix meses após a estreia de Round 6, e compartilha pelo menos dois atores com o elenco de Squid Game.

A Netflix deu o sinal verde para a produção de O Mar da Tranquilidade no final de 2019. A série é baseada em um curta-metragem homônimo.

O curta em questão foi criado e dirigido por Choi Hang-yong, que retorna como diretor e showrunner da série da Netflix.

No final de 2020, a Netflix confirmou Bae Doona, Gong Yoo e Lee Joon no elenco.

Você provavelmente conhece o galã Gong Yoo – que em O Mar da Tranquilidade interpreta o Capitão Han – por sua performance como o Recrutador no primeiro episódio de Round 6.

Heo Sung-tae, que interpretou o violento gângster Jang Deok-su em Round 6, também faz parte do elenco de O Mar da Tranquilidade.

Infelizmente, a crítica especializada está sendo bem mais rigorosa com O Mar da Tranquilidade do que com Round 6.

“Não estamos dizendo que essa série não vale a pena, mas você deve acalmar as expectativas se imagina que ela poderá superar Round 6”, afirma a crítica do site Inverse.

A boa notícia é que a Netflix conta com inúmeros doramas sul-coreanos em sua plataforma. Entre eles, destacam-se A Profecia do Inferno, My Name e The King’s Affection.

Round 6 e O Mar da Tranquilidade estão disponíveis na Netflix.