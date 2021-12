Série do Pinguim é confirmada com ator de The Batman

Colin Farrell assinou oficialmente o contrato para estrelar e ser produtor executivo de uma série do Pinguim na HBO Max, de acordo com a Variety. O ator interpretará o personagem pela primeira vez em The Batman.

A série deve se aprofundar na ascensão do Pinguim ao poder no submundo do crime de Gotham.

Lauren LeFranc, de Agents of SHIELD, será roteirista da série. Matt Reeves, o diretor de The Batman, é um dos produtores do projeto.

Ainda não há previsão de lançamento para a série do Pinguim, da HBO Max.

Para saber mais detalhes de The Batman, continue lendo.

Mais sobre The Batman

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.