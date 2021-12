Série que pode ser a nova Round 6 chega na Netflix

2021 já pode ser chamado de “o ano da Coreia do Sul” na Netflix. A plataforma celebrou o sucesso de Round 6, produção que se tornou a série mais popular da história do streaming. Pouco depois, a trama sobrenatural de A Profecia do Inferno também virou um verdadeiro fenômeno. Agora, outra série do país tem tudo para repetir esse sucesso. Trata-se da ficção científica O Mar da Tranquilidade, que já está disponível na plataforma.

O Mar da Tranquilidade (também encontrada como The Silent Sea) é uma produção de Park Eun-kyo e Choi Hang-yong. A série é baseada no curta-metragem sul-coreano homônimo, lançado originalmente em 2014.

A primeira temporada, que estreou na Netflix em 24 de dezembro, conta com 8 episódios. Ou seja, a produção é perfeita para uma maratona de fim de ano.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de O Mar da Tranquilidade na Netflix; veja.

A trama de O Mar da Tranquilidade na Netflix

“Em uma missão perigosa na Lua, exploradores espaciais tentam recuperar amostras em uma estação de pesquisa abandonada e repleta de segredos”, afirma a sinopse oficial de O Mar da Tranquilidade divulgada pela Netflix.

O título da série faz referência a uma região lunar feita de lava basáltica solidificada, localizada na face visível da Lua.

Foi nessa região onde pousou o Módulo Lunar Eagle, da Apollo 11, em 20 de julho de 1969, na primeira missão espacial a aterrissar na Lua.

A protagonista de O Mar da Tranquilidade é a Dra. Song Ji-an, que esconde o luto pela morte da irmã, que faleceu em uma missão espacial similar.

O Mar da Tranquilidade é ambientada no ano de 2075, com a Terra completamente devastada pela exploração contínua dos recursos naturais.

Nesse cenário distópico, a água se torna um produto extremamente valioso, cuja obtenção é definida pelo status social e profissional.

O elenco de estrelas de O Mar da Tranquilidade

O Mar da Tranquilidade é protagonizada por duas grandes estrelas do audiovisual sul-coreano: Bae Doo-na e Gong Yoo.

Bae Doo-na, que vive a Dra. Song Ji-an, é muito conhecida por performances em Sense8, Stranger, Kingdom, O Hospedeiro e O Túnel, além de diversas atuações elogiadas no cinema e na TV.

Gong Yoo, por sua vez, é um dos maiores galãs atuais da Coreia do Sul. Você provavelmente conhece o ator por sua performance como O Recrutador.

O ator também está em produções como Invasão Zumbi, Goblin e Em Silêncio.

Em O Mar da Tranquilidade, Gong Yoo vive Han Yoon-jae, o líder da perigosa missão dos terráqueos na Lua.

O elenco principal de O Mar da Tranquilidade é completado por Lee Joon (Rough Play), que vive o Capitão Ryoo Tae-seok, o engenheiro-chefe da nave espacial e ex-integrante de elite do Ministério da Defesa Nacional.

O Mar da Tranquilidade conta também com Heo Sung-tae e Lee Moo-saeng no elenco. A série já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Veja abaixo o trailer legendado de O Mar da Tranquilidade na Netflix.