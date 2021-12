Sex and the City: A briga que tirou personagem de And Just Like That

O revival de Sex and the City estreou no HBO Max, e como os fãs já esperavam, Samantha Jones não está presente. Desde o anúncio de And Just Like That… a ausência de Kim Cattrall já estava confirmada – mas muitos fãs tinham esperanças da atriz voltar em uma participação especial. Como isso não aconteceu, explicamos abaixo a briga de bastidores que mudou para sempre Sex and the City; veja.

Fãs de Sex and the City já sabiam que Kim Cattrall vivia uma relação conturbada com Sarah Jessica Parker nas gravações da série original, e sua exclusão do revival provou mais uma vez o clima tenso nos bastidores.

Quando a HBO Max anunciou o reboot, Sarah Jessica Parker foi perguntada se Samantha seria interpretada por uma nova atriz. A estrela usou seu Instagram para responder.

“Isso não vai acontecer. Mas eu não ‘odeio’ ela. Nunca disse isso. Nunca diria isso. Samantha não faz parte dessa história, mas sempre fará parte de nossa trajetória. Não importa quem somos ou onde estivermos”, contou a atriz.

Por que Kim Cattrall não está no revival de Sex and the City

Como Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker cortaram relações, a ausência de Samantha no revival de Sex and the City sempre foi um detalhe polêmico.

Desde o anúncio da produção, parte dos fãs que não vai assistir à continuação sem Samantha. Mas de acordo com o criador Michael Patrick King, toda a história foi construída sem a presença da personagem, focando exclusivamente em Carrie, Miranda e Charlotte.

O retorno de Kim Cattrall nem chegou a ser considerado, já que a atriz também não aceitou participar de um terceiro filme de Sex and the City nos cinemas.

“A possibilidade de trazer as 4 de volta nunca esteve em nosso radar, já que a Kim Cattrall, por qualquer que seja a razão, não quis mais interpretar a Samantha. Nunca pensei que tínhamos um buraco para preencher. Mas não é como se ela não existisse”, explicou o showrunner.

Segundo Michael Patrick King, And Just Like That… foi criada com as três protagonistas em mente, sem precisar da quarta personagem.

“Sinceramente, eu não retornaria se não estivesse animado com a ideia. Até mesmo as pessoas que já conhecem a franquia serão surpreendidas por algo novo. Não é sobre o que aconteceu, mas o que está por vir”, comentou o produtor.

Em uma entrevista ao apresentador britânico Piers Morgan, Kim Cattrall falou sobre a decisão de não retornar e sua relação atual com Sarah Jessica Parker.

“O fato de eu ainda ser caracterizada como ‘exigente’ ou ‘diva’ pela imprensa, mesmo após um ano apenas dizendo ‘não’, é extraordinário”, comentou a atriz.

Sobre Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall preferiu falar menos, afirmando apenas que a ex-colega de elenco “poderia ter sido mais gentil”.

“Não sei qual é o problema dela comigo, nunca soube”, comentou a atriz.

Os primeiros episódios de And Just Like That… estão disponíveis no HBO Max. Veja abaixo o trailer.