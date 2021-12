Sex Education promete ter grande mudança na 4ª temporada

Sex Education está renovada para quarta temporada na Netflix e a série indicou como pode ter uma grande mudança para o futuro. Aparentemente, o colégio Moordale está ficando para trás.

Ao contrário de Elite, que foca completamente no cenário escolar, Sex Education passou a focar nos personagens. Isso fica claro na terceira temporada quando o antigo local da clínica clandestina de sexo é destruído.

Esse fato simbólico faz a história focar mais nos personagens. Otis passa pelo próprio amadurecimento, Eric chega a ter um arco na Nigéria e Maeve se foca em conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos.

Para encerrar os indicativos, Moordale é vendida para um comprador anônimo. Pode ser que parte da quarta temporada passe por isso, mas dificilmente será o foco dos personagens.

Essa trama possibilita que os protagonistas da Netflix encontrem caminhos diferentes. Aos poucos, isso prepara para que Moordale fique definitivamente para trás e Sex Education acompanhe Otis, Eric, Maeve e outros personagens em novos cenários e desafios.

Mais sobre Sex Education na Netflix

Logo que foi lançada, Sex Education se transformou em um hit para os assinantes da Netflix. A temática picante com o tom hilário caiu nas graças dos espectadores.

Sex Education segue um jovem virgem, Otis Thompson (Asa Butterfield), que vive com sua mãe, uma terapeuta sexual (Gillian Anderson). Mesmo nunca tendo feito sexo, a especialidade de sua mãe faz de Otis um expert no assunto, sendo consultado por seus colegas com dúvidas sobre a sexualidade humana.

Assim, Otis, se junta com uma amiga esperta para criar uma “clínica clandestina” que dá educação sexual para adolescentes. Laurie Nunn foi quem criou a premissa.

O elenco tem ainda Emma Mackey e Connor Swindells.

Sex Education tem três temporadas na Netflix. A quarta está confirmada, mas não tem previsão ainda.