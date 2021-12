Star+: Streaming da Disney anuncia acesso livre no Brasil

O Star+ anunciou um final de semana de acesso livre à plataforma de streaming no Brasil. Entre os dias 10 e 12, todos poderão conferir os programas disponíveis no serviço.

Com isso, será possível assistir os jogos de ligas internacionais de futebol, como o Premier League, LaLiga e Serie A. Além disso, jogos da NBA e NFL também poderão ser assistidos.

No sábado, dia 11 de dezembro, o Liverpool vai jogar contra o Aston Villa pelo campeonato inglês. Já no espanhol, o Athletic Bilbao jogará contra o Sevilla.

No domingo é o Real Madrid que vai jogar contra o Atlético de Madrid, pelo LaLiga. No Serie A o Cagliari joga contra o Inter.

Dentre as séries que podem ser assistidas na plataforma estão Love, Victor, The Walking Dead, Solar Opposites, Duncanville, Sons of Anarchy, Chucky e mais.

Há também filmes de destaque como Jojo Rabbit, Underwater, Deadpool, sem falar em produções clássicas como da franquia Alien.

Como obter acesso livre ao Star+

Para garantir o acesso livre ao Star+, basta acessar este link entre 0h de 10 de dezembro e 23:59h de 12 de dezembro (horário de Brasília) e assinar o serviço.

Depois do dia 13 de dezembro, com o término do período promocional, o valor correspondente à assinatura mensal do Star+ será cobrada daqueles que assinaram o Star+ Acesso Livre e que não cancelaram antecipadamente.

Vale apontar que a promoção não pode ser combinada com o Combo+, que consiste na assinatura do Disney+ em conjunto com o Star+.

A promoção só é válida para o Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru. Clique aqui para assinar o Star+.