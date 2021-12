Star Wars: O Livro de Boba Fett tem homenagem à Princesa Leia

Alerta de spoilers

Star Wars: O Livro de Boba Fett chegou ao Disney+ e traz uma clara homenagem a uma icônica cena envolvendo a Princesa Leia.

No episódio em questão vemos como o caçador de recompensas consegue escapar do poço de Sarlacc, dentro do qual caiu em O Retorno de Jedi.

Depois disso, ele é capturado pelo povo da areia e escravizado. Assim ele permanece até ser atacado por uma criatura da areia. Nesse ponto vemos a homenagem à Princesa Leia.

Boba Fett acaba usando as próprias correntes que o prendiam para enforcar a criatura enorme, da mesma forma que Leia fez com Jabba em O Retorno de Jedi.

A referência é bastante clara. Curiosamente, anos depois, Boba Fett retorna a Tatooine justamente para assumir o trono de Jabba, que estava ocupado por Bib Fortuna até o caçador de recompensas matá-lo.

“O Livro de Boba Fett é uma emocionante aventura de Star Wars. Veremos lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenário Fennec Shand navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt e seu sindicato do crime”, diz a sinopse oficial.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen retornam como Boba Fett e Fennec Shand, respectivamente. Eles interpretaram os papéis em The Mandalorian. Morrison ingressou no universo Star Wars em Ataque dos Clones, como Jango Fett (e seus clones).

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson trabalham como produtores executivos.

Star Wars: O Livro de Boba Fett já está disponível no Disney+. Clique aqui e assine a plataforma de streaming.