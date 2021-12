Stranger Things arruina dois personagens com final feliz

Stranger Things introduziu diversos personagens já na primeira temporada, mas não necessariamente a série da Netflix consegue trabalhar todos eles de forma adequada. Esse é o caso de Jonathan e Nancy.

Os dois foram introduzidos como um casal platônico na primeira temporada e acabaram ficando juntos eventualmente. Mas esse “final feliz” dos dois prejudicou o desenvolvimento deles consideravelmente.

Isso porque o relacionamento deles não chegou a ser abordado de forma convincente, visto que os saltos temporais da série basicamente fizeram com que ele fosse desenvolvido fora da tela. Vemos pequenos recortes que mostram eles juntos, tendo ocasionais brigas, mas nada que efetivamente deixe o espectador engajado.

Além disso, o roteiro artificialmente distancia Jonathan da família dele, a fim de deixá-lo perto de Nancy. Os melhores momentos dele são justamente na primeira e segunda temporadas tentando ajudar o irmão, mas não temos isso. No lugar, entra uma subtrama com Nancy que dá diversas voltas para chegar no lugar comum.

Mesmo as brigas do casal acabam não surtindo o mesmo efeito dos sentimentos reprimidos da primeira temporada. Assim sendo, tudo com os dois acaba soando mais filler do que qualquer outra coisa na série.

Mais sobre Stranger Things

Stranger Things foi criada pelos Irmãos Duffer. A série se tornou um dos maiores sucessos da Netflix.

O elenco é estrelado por nomes como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour e Winona Ryder, entre outros. A quarta temporada da série contará com participação de Robert Englund, conhecido por seu papel como Freddy Krueger no cinema.

Leia abaixo uma sinopse da série da Netflix.

“Quando um garoto desaparece, a cidade toda participa nas buscas. Mas o que eles encontram são segredos, forças sobrenaturais e uma menina.”

Stranger Things está disponível pela Netflix. A quarta temporada deve ser lançada em 2022.