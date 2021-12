Stranger Things é problemática em comparação com aclamada série da Netflix

Quando Stranger Things chegou na Netflix, a série foi comparada e colocada lado a lado com Dark, aclamada série da plataforma. As duas traziam suspense e um mistério voltado para ficção científica.

Dark terminou com três temporadas em uma história claramente definida com início, meio e fim. Agora, se Stranger Things for comparada com a produção alemã, isso a coloca como uma série problemática.

Continua depois da publicidade

O seriado passou da terceira temporada e está com o quarto ano a caminho. Novamente, Stranger Things terá inspiração nos anos 1980 – ao que parece, dessa vez voltado para o sobrenatural junto com a ficção científica.

O problema é que Stranger Things parece repetir o mesmo tipo de arco todas temporadas. Sem sinal de um fim e com muitos mistérios ficando no ar, a série começa a se colocar num ciclo repetitivo.

Até aqui, todas temporadas tiveram a mesma estrutura. Algo assustador ligado ao Mundo Invertido acontece, os personagens se dividem em grupos para descobrir o que causa os eventos e no fim todos encaram o grande vilão da temporada.

Os vilões também não mudam muito, saindo sempre do mesmo lugar e um praticamente sendo uma variação do outro.

Enquanto isso, Dark apostou em uma trama complexa, que mesmo assim trouxe respostas aos fãs e explicou a trama baseada em uma guerra de viagens temporais, com uma grande reviravolta no fim da história.

Ator diz que elenco de Stranger Things tinha rivalidades

O ator Finn Wolfhard revelou que o elenco de Stranger Things tinha “rivalidades”. Ele abriu o jogo em uma entrevista para o Washington Post.

Ele disse: “Quando você entra tão jovem para uma série, existem rivalidades, porque é como a escola. Mas você para de se importar quando fica mais velho.”

“Acho que é uma coisa incrível quando você faz parte de um ambiente em que as pessoas se entendem. Passamos pelas mesmas coisas juntos.”

O ator disse ainda que existe potencial para Stranger Things se transformar em uma franquia. No entanto, ele acredita que pode não estar envolvido nisso.

“Acho que provavelmente haverá um mundo de Stranger Things, assim como Harry Potter. Mas acho que não serei parte disso.”

Stranger Things lança a quarta temporada no inverno de 2022 na Netflix. Enquanto isso, Dark está completa na plataforma.