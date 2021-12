Stranger Things: Veja por que série da Netflix só funciona nos anos 1980

Com histórias contadas nos anos 80, Stranger Things atinge em cheio a nostalgia dos fãs. A série faz um ótimo trabalho ao reviver a estética, músicas e estilo da década, apresentando todos esses aspectos a uma audiência mais moderna. Mas de acordo com o site CheatSheet, a ambientação de Stranger Things não é apenas um trunfo da série, mas essencial para seu enredo.

Segundo a publicação, Stranger Things só funciona nos anos 1980. Caso a série fosse ambientada nos dias atuais, diversas tramas teriam que passar por grandes modificações.

Pessoas que cresceram nos anos 80 sabem que a realidade da época era bem diferente do panorama atual – marcado por comunicação instantânea, redes sociais e aplicativos de localização,

As crianças atuais, com certeza, ficariam paralisadas de medo com o nível de liberdade aproveitado pelos jovens dos anos 80. Por isso, Stranger Things seria bem diferente se sua história se passasse nos anos 80.

Por que Stranger Things só funciona nos anos 80?

A ausência dos pais é essencial para a trama de Stranger Things. A série faz um ótimo trabalho ao caracterizar o pai de Mike e Nancy como avoado e desinformado.

O personagem nunca sabe onde os filhos estão ou o que estão fazendo, e honestamente, parece preferir assim. Embora Stranger Things conte com Joyce e Hopper como personagens importantes, a existência dos outros adultos é bem menos significativa.

Com adultos fazendo muitas perguntas, os garotos provavelmente nunca teriam encontrado o Laboratório Nacional de Hawkins. E definitivamente, Mike não poderia esconder Eleven no porão de sua casa.

Quando chegaram os anos 90 e a tecnologia passou por grandes avanços, os pais começaram a se importar mais com o paradeiro dos filhos e as coisas que estavam fazendo.

Além disso, a ausência de telefones celulares é essencial para a construção da trama de Stranger Things.

Caso os Irmãos Duffer tivessem optado por ambientar Stranger Things nos dias atuais, os jovens protagonistas poderiam resolver grande parte dos problemas com uma simples ligação.

Os agentes do governo que tentam capturar Eleven também não teriam que grampear telefones e gravar conversas de pessoas aleatórias. Na verdade, eles poderiam localizar a personagem de Millie Bobby Brown simplesmente pelos dados dos celulares.

Nas primeiras temporadas de Stranger Things, o principal mistério é o desaparecimento de Will Byers. Como a série se passa nos anos 80, Joyce só conta com a ajuda da polícia e de cartazes espalhados pela vizinhança.

Se a história acontecesse em 2021, o mistério pegaria a internet de jeito. Provavelmente, inúmeros fóruns, subreddits e teorias seriam criados para explicar o desaparecimento do garoto – como costuma acontecer atualmente em crimes reais.

Além disso, teorias da conspiração sobre os poderes de Eleven e os experimentos do Dr. Brenner dominariam a mídia e fariam sucesso com comunidades radicais como o Qanon.

Dessa forma, a decisão da Netflix faz sentido: Stranger Things só funciona nos anos 80.