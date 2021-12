Superando The Mandalorian: The Witcher dá a Henry Cavill título inusitado na TV

Embora Geralt não tenha nenhum interesse em cumprir seu destino como protetor de Ciri durante a maior parte da primeira temporada de The Witcher, na segunda temporada, ele se compromete totalmente com o papel. O Comic Book Resources deu ao personagem de Henry Cavill o título de “melhor pai da TV”, superando The Mandalorian.

Uma dinâmica como a de Geralt e Ciri, de The Witcher, aconteceu em The Mandalorian.

Na série do Disney+, o personagem principal é um caçador de recompensas encarregado de localizar e entregar o bebê Grogu – que é da mesma raça alienígena de Yoda – para um remanescente do Império Galáctico caído.

Embora sua tarefa seja bastante simples, no momento em que o personagem de Pedro Pascal descobre o que o remanescente do Império pretende fazer com a criança, ele acaba resgatando Grogu e escapando.

A partir daí, a série prospera nas hilárias interações dele com o bebê Grogu, enquanto ele se adapta ao seu novo papel de pai adotivo.

Geralt é uma ótima figura paterna em The Witcher

A relação entre Geralt e Ciri é construída em uma premissa semelhante, já que Ciri é procurada por seus poderes únicos que foram profetizados para acabar com a humanidade e mergulhar o mundo em uma era do gelo.

No entanto, ao contrário do que acontece em The Mandalorian, Geralt está totalmente ciente da importância de Ciri.

Embora as interações de Geralt com Ciri possam não ter o mesmo humor de The Mandalorian, ao mesmo tempo, Geralt mostra ser uma figura paterna mais estimulante, já que não age com relutância.

The Witcher, com Henry Cavill, está disponível na Netflix. Já The Mandalorian está no catálogo do Disney+.

