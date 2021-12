Sylvester Stallone vive mafioso em sua primeira série

Sylvester Stallone interpretará um mafioso em uma nova série chamada Kansas City, do Paramount+, de acordo com o Hollywood Reporter. Será o primeiro papel regular do astro em uma série.

Kansas City acompanha Sal (Sylvester Stallone), um mafioso de Nova York que é forçado a se mudar para Kansas City, Missouri, e enfrenta a tarefa de restabelecer sua família na cidade. Sal encontra vários personagens surpreendentes e não convencionais enquanto abre um caminho para o poder.

Kansas City conta com uma equipe criativa de peso. Taylor Sheridan, de Yellowstone, será o diretor da série, enquanto o roteiro fica com Terence Winter, de Família Soprano.

Sylvester Stallone, Taylor Sheridan e Terence Winter também serão produtores do projeto. Mais detalhes devem ser divulgados em breve.

Enquanto Sylvester Stallone já teve participações em algumas séries, ele nunca teve realmente um papel de destaque em uma. Durante toda a sua carreira, o astro esteve mais focado em produções para o cinema.

Portanto, Kansas City representa um novo tipo de trabalho para Sylvester Stallone. Ainda não se sabe quando a série pode ser lançada no Paramount+.

Lenda de Hollywood

Sylvester Stallone é ator, roteirista, diretor e produtor. Com décadas de carreira no cinema, ele é considerado uma lenda de Hollywood.

O astro alcançou o estrelato com seu papel como Rocky Balboa, um personagem que ele também criou.

Sylvester Stallone também é conhecido por ter interpretado Rambo. Nos últimos anos, ele esteve em produções como Os Mercenários, Creed: Nascido para Lutar, Rota de Fuga, Guardiões da Galáxia Vol. 2 e O Esquadrão Suicida, entre outras.

Atualmente, Sylvester Stallone está com 75 anos de idade.