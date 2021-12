Tatuagem do ator de Round 6 rouba a cena em O Mar da Tranquilidade

Famoso por interpretar o misterioso Recrutador em Round 6, o galã sul-coreano Gong Yoo retorna em O Mar da Tranquilidade como o Capitão Han Yoon-jae. Muitos assinantes da Netflix ficaram confusos com o papel da tatuagem que o personagem tem no pescoço, e o site Vulture explicou tudo sobre o assunto; veja abaixo.

“Em uma missão perigosa na Lua, exploradores espaciais tentam recuperar amostras em uma estação de pesquisa abandonada e repleta de segredos”, afirma a sinopse oficial de O Mar da Tranquilidade divulgada pela Netflix.

Na trama da série, Han Yoon-jae é o líder da missão, que também conta com cientistas, médicos e diversos outros personagens interessantes.

Além de Gong Yoo, o elenco de O Mar da Tranquilidade conta também com Bae Doona (Sense8), Heo Sung-tae (Round 6), Lee Joon (Rough Play), Kim Sun-young (Reply 1988, Crash Landing on You), Lee Moo-saeng (The Faceless Boss) e Lee Sung-wook (Josée).

A tattoo no pescoço de Gong Yoo aparece pela primeira vez no episódio de estreia de O Mar da Tranquilidade, especificamente aos 70 segundos, logo após a nave de cientistas aterrissar na Lua.

Os efeitos da gravidade deixam todos os personagens confusos, mas o que é realmente importante nessa cena é a extensão da tatuagem de Gong Yoo.

Será que é uma tattoo que vai até embaixo? Fãs terão que usar a imaginação para descobrir, já que Gong Yoo não conta com cenas sem camisa em O Mar da Tranquilidade.

De acordo com o site Vulture, um olhar maior sobre a tatuagem acontece posteriormente no mesmo episódio.

“Parece uma placa de circuito? Seja o que for, exala autoridade e eficácia. Eu seguiria este homem em qualquer lugar, meu capitão, meu rei!”, afirma a matéria escrita pelo jornalista Romano Santos.

Quando a equipe de pesquisa chega à estação lunar, as coisas ficam ainda mais estranhas.

“Incerteza está em todos os lugares, no espaço e na Terra”, conclui o time.

Quando o capitão Han se encontra com a Dra. Song e os outros médicos do time, no principal laboratório da estação, o personagem aparece exausto e preocupado. Mas segundo o site Vulture, o que chama a atenção é sua tatuagem, que contrasta perfeitamente com seu traje espacial branco.

“Também nesta cena, talvez exista uma dica: o símbolo no fone de ouvido do capitão se parece um pouco com a tatuagem dele?”, questiona a matéria.

A tattoo se torna ainda mais intrigante por não aparecer completamente. Isso até o quarto episódio, no qual a tatuagem completa é vista pela primeira vez.

“É uma recriação da insígnia do triângulo entrelaçado de sua unidade, com linhas adicionais e floreios angulares!”, explica a matéria do Vulture.

De acordo com o site, é por isso que ao invés de retornar à Terra no final da série, o Capitão Han decide se sacrificar para salvar Song, Hong e Luna – uma jovem garota vítima de experimentos pelos cientistas da Balhae.

“Sua lealdade ao seu time, e sua esperança de que eles possam retornar à Terra e construir um mundo melhor é sua principal motivação”, explica a publicação.

Veja abaixo um vídeo da tatuagem do Capitão Han, interpretado por Gong Yoo em O Mar da Tranquilidade.

gongyoo showing off his neck tattoo from the making of The Silent Sea on NETFLIX pic.twitter.com/YFKcb6Y9Fv — gong yoo doing things (@gongyoothings) December 22, 2021