The Big Bang Theory cria grande mistério ao fugir de problema da série

The Big Bang Theory conta com alguns furos de roteiro, o que é normal para uma série de comédia. Mas, a trama de Sheldon evita um grande problema ao simplesmente esconder uma informação – o que cria um mistério.

A série traz alguns episódios temáticos de aniversários dos personagens. Sheldon, por exemplo, ganha um em The Celebration Experimentation na nona temporada, bastante popular no seriado.

Além disso, The Big Bang Theory tenta mostrar como os personagens lidam com o passar dos anos. Mas, se os fãs notarem, a série de comédia faz isso sem nunca revelar as idades.

O único que tem o dado mostrado é Howard, que na segunda temporada está com 26 anos.

Young Sheldon, a derivada do seriado, até aumenta o mistério. Em The Big Bang Theory, a impressão que fica é que Sheldon seria o mais velho do grupo.

Mas, na derivada que conta a infância dele, a informação que fica é que ele seria o mais novo. Isso se dá porque Sheldon sempre avançou na escola antes da idade padrão.

A confusão fica maior se considerar as idades reais dos atores. Jim Parsons, o Sheldon, é dois anos mais velho que Johnny Galecki (Leonard), dez anos mais velho que Kunal Nayyar (Raj) e Simon Helberg (Howard), e 12 que Kaley Cuoco (Penny).

As fobias mais curiosas de Sheldon em The Big Bang Theory

Sheldon Cooper tinha uma impressionante variedade de fobias em The Big Bang Theory, algumas das quais eram mais curiosas do que outras. O Comic Book Resources abordou esse ponto da série de TV em uma nova matéria.

Sheldon era uma criança prodígio. Ele entrou na universidade aos 11 anos e obteve seu primeiro PhD aos 16 anos.

Por mais impressionante que fosse, definitivamente ajudou a formar rachaduras entre ele e seus colegas, tornando quase impossível para ele fazer amizades duradouras. Esse problema persistiu por anos, até que ele conheceu Leonard Hofstadter, um colega físico e nerd que precisava de um lugar para morar.

Leonard se tornou o companheiro de quarto de Sheldon e possivelmente o primeiro amigo de verdade que Sheldon teve.

Ele se irritava com algumas manias de Sheldon, mas Leonard também teve tempo para desenvolver uma grande amizade com ele. Por meio de Leonard, Sheldon conseguiu novos amigos e acabou se casando com Amy. Sem Leonard, isto nunca teria acontecido.

A condição de Sheldon nunca foi discutida oficialmente em The Big Bang Theory, mas provavelmente era alguma forma de Síndrome de Asperger.

Embora possa ter havido um problema abrangente, também existiam outras condições e fobias em jogo. Na nona temporada de The Big Bang Theory, Sheldon revelou que tinha sintomas de sinestesia, embora nunca tivesse mencionado o problema.

Além do transtorno obsessivo compulsivo e algo semelhante ao transtorno de personalidade narcisista, Sheldon também sofria de uma série de curiosas fobias.

Um grande problema para ele era a afefobia, ou seja, o medo do contato humano. Sheldon consistentemente exibiu essa fobia ao longo da série. Outras fobias de Sheldon eram a misofobia (medo patológico de germes), a hematofobia (medo exagerado ou irracional de ver sangue) e a ornitofobia (medo irracional e dominante de aves).

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível pela HBO Max.