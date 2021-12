The Big Bang Theory quase teve personagem que mudaria toda história

The Big Bang Theory quase contou com uma personagem que teria mudado toda a história da série. Ela era parte da ideia original do produtor Chuck Lorre.

Inicialmente, Penny não existia em The Big Bang Theory. Em seu lugar, havia Katie, uma personagem feminina que era muito diferente de Penny, de acordo com o Cheat Sheet.

Katie seria interpretada por Amanda Walsh. A personagem tinha uma natureza mais sombria que Penny, tendendo a tirar vantagem de Sheldon e Leonard.

Acontece que Katie não seria apenas uma vizinha de Sheldon e Leonard, e sim uma companheira de quarto. Ela se juntaria aos dois depois de ter sido abandonada pelo namorado.

O que é mais bizarro é que Sheldon e Leonard tinham uma atração sexual por Katie, e justamente por causa disso eles a convidariam para morar em seu apartamento.

Personagem teria mudado todo o cenário da série

The Big Bang Theory seria completamente diferente se os produtores tivessem seguido esse caminho.

Previsivelmente, a primeira versão de The Big Bang Theory não fez grande sucesso, o que fez com que os criadores tivessem que reformular a série. Assim surgiu Penny, interpretada por Kaley Cuoco.

Além de todos os elementos adicionados que acabaram fazendo sucesso, Sheldon e Leonard também ficaram bem diferentes com a reformulação em The Big Bang Theory.

Eles originalmente eram bem mais maliciosos, com Sheldon, em particular, tendo uma personalidade muito diferente da que os fãs estão acostumados.

No Brasil, The Big Bang Theory pode ser assistida pela HBO Max.