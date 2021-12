The Flash comete gafe enorme na versão dublada

A equipe brasileira de dublagem da série The Flash parece ter cometido uma gigantesca gafe no primeiro episódio da oitava temporada da série da DC, que foi exibido no Warner Channel.

No episódio ouvimos o herói vivido por Grant Gustin dizendo: “Seja lá quem você seja, se procurava por uma luta, você encontrou”.

Logo em seguida, podemos ouvir uma voz dizendo: “olha que diálogo m*rda”. A fala parece ter partido de alguém na cabine de dublagem.

O erro claramente aconteceu na edição, tendo em vista que há um bom espaço entre a fala no roteiro e o comentário “crítico”, o que permitira facilmente que fosse cortado. Ao invés disso, ele acabou indo parar no episódio dublado.

No momento é incerto se a Warner Channel já está ciente do erro e se já corrigiu para exibições futuras, mas é bem provável que o deslize não apareça mais nas reprises.

Evidentemente, como estamos na era digital, a gafe já está eternizada nas redes sociais. Confira o trecho do episódio de The Flash, abaixo.

"Olha que diálogo merda"



– Allen, Barry



E sim, essa fala vazada realmente foi pro ar no episódio dublado pic.twitter.com/W6NfDCaFLN — DC da Depressão (@Dc_da_depressao) December 28, 2021

Chefe de The Flash responde se personagem está realmente morto

Spoilers adiante

A parte 2 do crossover Armageddon, que abre a oitava temporada de The Flash, revela que Joe está morto no Arrowverso. A revelação deixou Barry Allen e os fãs da DC em choque.

A morte não foi de uma forma convencional. Na trama, Barry descobre que Joe está morto há seis meses, mas o Flash do Arrowverso não conseguia lembrar disso.

A informação, colocada dessa forma, deixou os fãs em dúvida também. Joe está realmente morto ou The Flash tenta enganar os fãs com esse arco?

Ao TV Line, o chefe de The Flash, Eric Wallace, respondeu, sem ser direto. Ao que parece, o amado personagem terá uma escolha a fazer durante a oitava temporada.

“Vamos apenas dizer que Joe terá uma perspectiva de vida completamente diferente e isso o levará a fazer uma grande escolha. Todos pensam que a grande escolha foi feita na temporada passada, em se aposentar, mas há uma escolha ainda maior vindo na oitava temporada que ele não sabe que precisa fazer, que o levará para o caminho que ele sempre precisou seguir”, explicou o chefe do seriado.

A oitava temporada da série da DC está sendo transmitida nos Estados Unidos.

