The Flash: Morte surpresa de personagem é enfim explicada

Alerta de spoilers

Na Parte 2 do evento Armageddon, da oitava temporada de The Flash, os fãs da DC foram pegos de surpresa com a notícia de que Joe West estava morto. Na Parte 3, a situação foi explicada e o personagem do Arrowverso não deveria ter morrido.

Após Barry Allen descobrir que Joe estava morto, Iris decidiu investigar. A filha de Joe West foi até os trilhos em que a morte aconteceu – o personagem de The Flash teria caído e sido atropelado por um trem.

Iris notou partículas estranhas na área. Com a ajuda de Deon, os personagens descobriram que alguém está usando uma força de aceleração para reescrever a linha do tempo.

Com isso, esse mesmo vilão matou Joe West quando o personagem não deveria ter morrido. Esse acidente parece parte de um plano para deixar Barry Allen maluco.

O Flash, então, vai para 2031, quando o Armageddon acontece. Nesse futuro, o Flash Reverso parece estar manipulando a realidade para enfim bater o herói.

O que é indicado é que com o fim do evento, e Barry Allen conseguindo vencer o vilão, Joe West deve voltar vivo na série da DC.

Herói sumido volta em dois episódios de The Flash

De acordo com um relatório da Entertainment Weekly, Robbie Amell voltará como Ronnie Raymond em dois novos episódios de The Flash. O personagem não aparece no Arrowverso há um bom tempo.

O grande retorno acontecerá no décimo primeiro episódio da oitava temporada de The Flash. Ainda não se sabe como será a volta do personagem à série.

Interpretado por Robbie Amell, Ronnie Raymond era o Nuclear original do Arrowverso.

Ele surgiu na primeira temporada de The Flash e acabou morrendo nessa mesma temporada, mas o ator voltou a aparecer algumas vezes, interpretando até uma versão alternativa do personagem em um momento.

Robbie Amell é primo de Stephen Amell, que também teve grande participação no Arrowverso. O ator interpretou o Arqueiro Verde em Arrow.

The Flash é exibida pela Warner Channel no Brasil. A série também está disponível pela Netflix.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Warner.