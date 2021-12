The Office: Cena de 52 segundos custou mais de R$ 1 milhão

No podcast The Office Ladies, Jenna Fisher, a Pam, revelou que a cena do pedido de casamento de Jim para personagem dela custou US$ 250 mil (ou mais de R$ 1,4 milhão). O momento dura apenas 52 segundos.

No programa apresentado pela atriz e Angela Kinsey, a Angela Martin do seriado, a famosa contou sobre o gasto extraordinário de The Office. O mais impressionante é que parece ser uma cena simples.

Realmente, esse não é o caso. O chefe do seriado Greg Daniels queria que o momento fosse inesperado e como se Jim, o personagem de John Krasinski, não tivesse o preparado.

Assim, Daniels escolheu como cenário um posto de gasolina que ele costumava abastecer. Porém, o estabelecimento real não foi usado na gravação.

The Office recriou o cenário, o que demorou nove dias. Depois, motoristas foram contratadas para dirigirem em frente ao local e grandes máquinas foram usadas para simular vento e chuva.

Após a gravação, que se tornou complexa, uma equipe de efeitos visuais foi contratada para desenhar o horizonte da Califórnia ao fundo. Como os fãs da comédia podem lembrar, Jim pede Pam em casamento na frente de um posto de gasolina na quinta temporada.

“No fim, essa foi a cena mais cara de toda série. Foram 52 segundos que custaram US$ 250 mil”, destacou Jenna Fisher.

Ator conta por que deixou The Office antes do fim

Fãs de The Office devem notar que Ryan passa a aparecer menos nas temporadas finais da série de comédia. BJ Novak, o intérprete dele, enfim revelou que estava estressado com o trabalho e decidiu se afastar da produção.

Ryan Howard aparece em The Office como o estagiário da Dunder Mifflin. Michael Scott logo desenvolve uma paixão enorme por ele, mesmo com o estagiário achando o chefe a maior piada.

Ao Armchair Experience Podcast, o ator revelou que deixou completamente a série no fim da oitava temporada por estar completamente estressado e não sentir mais a mesma paixão pelo trabalho.

“Eu estava estressado. Mindy Kaling tinha saído. Steve Carrell tinha saído. Eles queriam um novo showrunner e pediram se eu poderia fazer isso, mas eu não conseguia imaginar. E não conseguia imaginar apenas ao redor disso. Não conseguia mais fazer. Não tinha mais o amor”, confessou BJ Novak.

Hoje, o intérprete de Ryan se arrepende de não ter aproveitado mais The Office. Na época, o artista contou que se sentia muito “inseguro” e “nervoso” por grande parte do tempo.

No Brasil, The Office está disponível pelo Amazon Prime Video e pela HBO Max.