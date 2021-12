The Umbrella Academy: Transformação de personagem é pior do que fãs imaginavam

Fãs mal podem esperar pela estreia da 3ª temporada de The Umbrella Academy, que deve trazer grandes reviravoltas para a trama dos Irmãos Hargreeves. Um dos personagens mais interessantes da série é Luther – o Número 1. Interpretado por Tom Hopper, ele tem a habilidade da super-força, mas passa por uma transformação pior do que os fãs imaginavam.

Foi o próprio Reginald Hargreeves que deu a Luther o título de Número 1, ou seja, o líder da equipe de The Umbrella Academy. O personagem assumiu a posição com muita seriedade, e mesmo quando os irmãos abandonaram a família, continuou trabalhando com o pai.

Após participar de uma missão espacial fracassada, o personagem é obrigado a passar por uma transformação chocante, tornando-se metade humano, metade gorila.

O que muitos fãs não sabem é que essa transformação acontece de maneira bem diferente nas HQs que inspiram a série. O site Screen Rant explica tudo sobre essa história; confira abaixo.

A transformação de Luther em The Umbrella Academy

Em The Umbrella Academy, quando Luther chega às portas da morte após uma missão mal-sucedida, Reginald toma uma decisão drástica: injetar um soro (o mesmo usado em Pogo nos anos 60) no filho para salvar sua vida.

A estratégia dá certo, mas transforma Luther em um híbrido entre gorila e humano, o que também afeta sua super-força.

Essa transformação também afeta o relacionamento de Luther com o pai. Reginald envia o filho para a Lua, com a desculpa de vigiar possíveis ameaças, mas nunca lê os relatórios enviados.

A transformação de Luther na Netflix é completamente diferente, e de acordo com o Screen Rant, bem pior do que a das HQs.

Nas HQs, Luther é enviado em uma missão para Marte, onde acaba gravemente ferido. Reginald, então, é forçado a performar uma cirurgia experimental para salvar a vida do filho.

Com isso, Reginald transplanta a cabeça de Luther para o corpo de um Gorila Marciano – aumentando assim sua super força.

Na Netflix, Luther não precisa do transplante de corpo. Porém, o soro injetado por Reginald modifica completamente o tórax do personagem, o que obviamente também altera o seu psicológico.

Embora o transplante seja uma medida extrema, a drástica modificação corporal que acontece com Luther na Netflix parece bem mais cruel, e torna o arco do personagem ainda mais trágico, de acordo com o Screen Rant.

A 3ª temporada de The Umbrella Academy, que chega à Netflix em 2022, tem tudo para revelar detalhes ainda mais interessantes sobre a transformação de Luther.