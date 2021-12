The Walking Dead: Apenas dois personagens do primeiro episódio estão vivos

Fãs de The Walking Dead sabem que todos os personagens da série – exceto Daryl e Carol – correm perigo de morte. Desde as primeiras temporadas, a produção deixou os espectadores chocados com as despedidas de muitas figuras queridas. De acordo com o site Screen Rant, apenas dois personagens que aparecem no episódio de estreia da série continuam vivos – veja abaixo quem são.

The Walking Dead estreou na emissora americana AMC em 2010, e desde então, se estabelece como a série de zumbis mais famosa de todos os tempos. Mais de uma década depois, a série continua como uma das mais vistas dos Estados Unidos.

A produção também faz muito sucesso no Brasil, onde tem os novos episódios disponibilizados pela plataforma Star+.

The Walking Dead já lançou 147 episódios em 11 temporadas. A produção exibe atualmente sua 11ª e última temporada, mas está em hiato de fim de ano. Os novos capítulos devem chegar em fevereiro de 2022.

Quem são os personagens do 1º episódio de The Walking Dead que continuam vivos?

The Walking Dead conquista audiências mundiais desde o lançamento do episódio piloto, que estreou perto do Halloween de 2010 e se tornou um grande presente de feriado para os espectadores americanos.

A maioria dos episódios-piloto de séries servem apenas para definir os personagens e oferecer ao público uma visão geral sobre o enredo e universo das histórias.

Mas o piloto de The Walking Dead foi lançado como um verdadeiro filme do estilo longa-metragem – considerado um dos melhores longas de zumbis dos últimos tempos, mesmo não sendo um filme propriamente dito.

11 anos depois, dois personagens que aparecem no piloto de The Walking Dead continuam vivos: Rick Grimes e Morgan Jones.

Embora Rick e Morgan já tenham deixado a série original, o personagem de Andrew Lincoln está confirmado nos vindouros filmes da série. Morgan, por sua vez, é um dos protagonistas do derivado Fear the Walking Dead.

Outros personagens originais de The Walking Dead, como Shane, Lori, Carl, Dale e Glenn, encontraram mortes terríveis – seja pelas mãos dos zumbis ou por ataques de outros humanos.

Em uma circunstância inusitada, por outro lado, os únicos personagens da 1ª temporada de The Walking Dead que continuam na série são Daryl e Carol – que vão, inclusive, ganhar um derivado em breve.

Mas Daryl e Carol não se qualificam para a lista do Screen Rant, já que não aparecem no primeiro episódio. Ambos estreiam em “Tell It to The Frogs”, o terceiro episódio da primeira temporada.

Será que Rick Grimes e Morgan Jones ainda poderão se reencontrar em The Walking Dead? Só assistindo aos próximos episódios da série para saber.

No Brasil, os episódios de The Walking Dead vão ao ar na Star+.