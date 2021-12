The Walking Dead enfim explica oficialmente a origem dos zumbis

Contém spoilers

Depois de evitar a questão por mais de 10 anos, a franquia The Walking Dead finalmente explicou como seu surto de zumbis começou (via Screen Rant).

A cena final de The Walking Dead: Um Novo Universo se passa em uma instalação biomédica na França.

Embora o lugar tenha sido abandonado há muito tempo, uma das ex-pesquisadoras do laboratório voltou na esperança de continuar seu trabalho para descobrir uma cura, mas ela foi abordada por um sobrevivente não identificado fumando um cigarro.

Quando a cientista declara sua intenção otimista de encerrar o apocalipse zumbi, seu agressor responde: “Acabar com isso? Você começou isso.”

Na parede, há também uma mensagem um tanto sinistra, que pode ser traduzida como “Os mortos nascem aqui”.

A origem do vírus zumbi

Apenas uma conclusão possível pode ser tirada: o vírus zumbi de The Walking Dead é feito pela humanidade e começou neste laboratório particular na França.

De acordo com o homem fumante, a instalação abrigava várias equipes que trabalharam em um projeto que acabou se tornando o vírus infame de The Walking Dead.

Embora tenham sido os cientistas franceses que desenvolveram o vírus de The Walking Dead, é óbvio que os pesquisadores não tinham intenção de liberá-lo na população.

Ainda não está totalmente claro como a liberação acidental acabou acontecendo.

No Brasil, a série The Walking Dead: Um Novo Universo é exibida pela AMC Brasil, mas também está disponível no Amazon Prime Video.