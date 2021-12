The Walking Dead enfim revela onde está Rick Grimes

O universo The Walking Dead trouxe a informação que muitos fãs esperavam sobre Rick Grimes. A série World Beyond (Um Novo Universo) revelou que o personagem de Andrew Lincoln está na Pensilvânia.

Quando Jadis (Pollyanna McIntosh) apareceu na derivada, mais informações do personagem começaram a surgir. Primeiro, ela revelou apenas que tinha colocado o xerife no meio da civilização controlada pela CRM, sem dar um local correto.

Essa nova casa de Rick Grimes foi chamada até então de “cidade escondida” da CRM.

Agora, no capítulo The Last Light, um novo cenário da trama se conectou diretamente com um teaser de 2019 dos filmes de Rick Grimes. O helicóptero que levou o protagonista foi para Filadélfia, na Pensilvânia.

O teaser mostrava o horizonte de uma cidade, que até então não tinha sido identificada.

Com isso, o personagem está mais perto do que todos imaginam. The Last Light confirma que Filadélfia é a “cidade escondida” pela CRM.

A confirmação fica ainda mais clara quando Jadis aparece recrutando para CRM. No fundo há um cenário conhecido da cidade norte-americana.

Confira abaixo.

Popular teoria sobre Rick Grimes chega ao fim em The Walking Dead

Uma popular teoria sobre The Walking Dead: World Beyond (Um Novo Universo) é que Jadis estava secretamente trabalhando junto de Rick Grimes para acabar com a CRM. Um episódio da série, no entanto, acabou com isso.

O episódio em questão, da segunda temporada, mostra Jadis matando a Drª. Lyla Belshaw de forma impiedosa. Isso acaba com qualquer chance dela estar trabalhando junto de Rick.

O xerife já fez alguns atos de violência extrema em The Walking Dead, mas sempre teve um motivo bem claro e geralmente não tinha qualquer outra opção pacífica para resolver a situação.

A forma como a Drª Belshaw morreu na derivada de The Walking Dead é algo que Rick certamente não faria. Além disso, o ato provou que Jadis está servindo a CRM de forma leal. Portanto, ela continua sendo uma inimiga de Rick Grimes.

Isso fica ainda mais claro durante a segunda temporada. Jadis segue servindo ao grupo.

The Walking Dead: World Beyond (Um Novo Universo) é exibida pela AMC Brasil. Já a série principal está no Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e acompanhar a série de Rick Grimes.