The Walking Dead: História sombria de Rick Grimes é usada por outra personagem

Contém spoilers

Alicia pega emprestada uma história de Rick Grimes dos quadrinhos na sétima temporada de Fear the Walking Dead (via Screen Rant).

Quando o Rick Grimes dos quadrinhos enfrentou o Governador, o vilão acabou cortando uma de suas mãos.

Rick perdendo uma das mãos (e uma parte do braço) tão cedo em sua jornada ao apocalipse zumbi forçou o protagonista a se ajustar conforme os capítulos de The Walking Dead passavam.

O personagem aprendeu a atirar com a outra mão e, eventualmente, recebeu uma prótese.

A série de TV nunca adaptou este elemento crucial para o Rick Grimes vivido por Andrew Lincoln. Vários episódios indicaram a lesão de Rick, mas nunca aconteceu realmente.

Outros personagens perderam mãos ou braços desde então, mas são coadjuvantes ou tiveram suas histórias concluídas logo após a amputação.

A lesão de Alicia na série derivada

Um novo episódio de Fear the Walking Dead revela como Alicia foi mordida por um zumbi entre a sexta e a sétima temporada e forçada a cortar uma parte do seu próprio braço.

Nos dias de hoje, as ramificações dessa perda estão sendo sentidas intensamente. Alicia não está completamente livre do choque e do trauma, mas assim como o Rick Grimes dos quadrinhos, ela também está se acostumando com sua nova realidade.

Quando Strand solta um zumbi em Morgan, ela o protege colocando seu braço falso no caminho, salvando o colega.

No Brasil, Fear the Walking Dead é exibida pela AMC Brasil, mas também está disponível no Amazon Prime Video.