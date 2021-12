The Walking Dead: Imagem revela que personagem sobreviveu na 11ª temporada

Uma boa notícia para os fãs de The Walking Dead: uma imagem dos próximos episódios mostra que Maggie sobreviveu na décima primeira temporada.

A personagem retorna com cicatrizes e armada com um arco e flecha, parecendo tão determinada quanto antes.

Confira abaixo a imagem de Maggie nos próximos episódios da décima primeira temporada de The Walking Dead.

Astro de Scooby-Doo quase viveu Negan em The Walking Dead

Hoje em dia é difícil imaginar outra pessoa a não ser Jeffrey Dean Morgan como Negan em The Walking Dead, mas o papel quase foi para um ator completamente diferente: Matthew Lillard, de Scooby-Doo.

Lillard é mais conhecido por interpretar o Salsicha no filme em live-action do famoso cachorro. A informação partiu do próprio astro, durante a Walker Stalker Con (via Looper).

“Eu fiz o teste e eles amaram. Eles disseram: ‘wow, eles realmente amaram, você está na competição para esse papel”, revelou o ator.

O astro de Scooby-Doo disse que, no fim, ficou entre ele e outro ator – Jeffrey Dean Morgan, é claro. No fim, o papel foi para o ator de Supernatural e Grey’s Anatomy.

“No fim ficou entre eu e esse outro cara e eu recebi a ligação dizendo que não consegui o papel”, concluiu o ator.

