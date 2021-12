The Walking Dead: Os 8 personagens que podem estar no filme de Rick Grimes

Andrew Lincoln deixou The Walking Dead na 9ª temporada, mas fãs não precisam se desesperar: o retorno de Rick Grimes já está confirmado. O inesquecível protagonista volta em uma trilogia de filmes, que deve lançar seu primeiro capítulo nos próximos anos. Enquanto o longa de Rick não chega aos cinemas, o site TV Insider listou 8 personagens da série que podem fazer parte da trama; confira.

Os filmes de Rick Grimes foram anunciados pouco depois da despedida de Andrew Lincoln em The Walking Dead. Como ainda não tem data de estreia, a demora na produção da trilogia deixou muitos fãs com a pulga atrás da orelha.

Continua depois da publicidade

“Quando você trabalha com uma série tão abrangente, precisa garantir que o alcance do filme corresponda às exigências da audiência nos cinemas. Ao mesmo tempo, continuamos com os personagens cheios de nuances que o público da TV já conhece. É por isso que estamos demorando tanto”, comentou a roteirista Gale Anne Hurd.

Entre especulações e teorias, uma personagem de The Walking Dead já está confirmada na trilogia de Andrew Lincoln: Jadis/Anne, interpretada por Pollyanna McIntosh. Afinal de contas, é ela quem orquestra o resgate de Rick Grimes após a explosão da ponte.

Althea nos filmes de Rick Grimes

Tudo indica que Althea, vivida por Maggie Grace, deixará Fear the Walking Dead para participar de outras produções do universo dos zumbis. Diversos sinais apontam sua despedida: a personagem sabe como entrar em contato com Isabelle e conhece a existência do CRM. Dessa forma, é possível concluir que Al aparecerá nos filmes de Rick Grimes, ou pelo menos, estará ligada ao CRM no futuro.

Madison

Muitos fãs pedem pelo retorno de Madison Clark (Kim Dickens) desde a quarta temporada de Fear the Walking Dead, quando ela “morre” salvando os amigos dos Abutres. Mas a morte da personagem não foi mostrada, e ela pode ter facilmente sobrevivido. Por isso, fãs especulam que Madison também foi levada por um helicóptero do CRM. Isso explicaria o fato da personagem não ter encontrado Alicia e Strand. Caso esteja nos filmes de Rick Grimes, pode se aliar ao protagonista de Andrew Lincoln para escapar da República Cívica.

Alicia

Se a teoria dos fãs se confirmar e Madison estiver realmente com o CRM, Alicia pode descobrir a verdade e embarcar em uma jornada em busca da mãe. Com isso, a personagem de Alycia Debnam-Carey pode aparecer também nos filmes de Rick Grimes. Muitos fãs de Alicia querem ver a personagem na série principal, e sua introdução nos filmes permitiria essa passagem.

Strand nos filmes de The Walking Dead

Como Strand acompanha Alicia aonde quer que ela vá, ele também pode aparecer nos filmes de Rick Grimes. É difícil imaginar o personagem de Colman Domingo ficando para trás quando sua melhor amiga e parceira de bebidas decide iniciar uma jornada tão perigosa. Strand pode resistir no primeiro momento, mas provavelmente, deve acompanhar Alicia na busca pelo CRM.

Daryl e/ou Carol

A AMC já confirmou uma série derivada protagonizada por Daryl e Carol, e os filmes de Rick Grimes podem dar o pontapé inicial para a trama. Daryl, por exemplo, pode receber uma informação sobre o paradeiro de Rick e decidir investigar as pistas. Carol, com certeza, o acompanharia nessa jornada. Uma teoria dos fãs indica que o derivado deve acompanhar a procura de Daryl e Carol por Rick e pelos representantes do CRM.

O reencontro de Michonne e Rick Grimes

Michonne deixou The Walking Dead na 10ª temporada, e desde então, seu paradeiro permanece envolto em mistério. A personagem deixa sua comunidade para procurar por Rick, ou seja, sua presença na trilogia de Andrew Lincoln é certamente inevitável. A dúvida dos fãs é se essa reunião acontecerá somente nos filmes ou no episódio final da série, que exibe atualmente sua última temporada. De qualquer forma, o reencontro de “Richonne” é uma aposta sólida para o futuro de The Walking Dead.

Morgan

A reunião de Morgan e Rick também é inevitável. Os personagens iniciaram juntos a jornada em The Walking Dead, contracenando no episódio de estreia da série. Mas como Morgan trocou a produção original por Fear the Walking Dead, deve se reencontrar com o protagonista de Andrew Lincoln antes do desfecho da série. Assim como no caso de Michonne, a dúvida é se essa reunião acontecerá na série ou nos filmes.

Elizabeth Kublek

Se alguma personagem de World Beyond aparecer nos filmes de Rick Grimes, provavelmente será a Coronel Elizabeth Kublek, interpretada por Julia Ormond. Como uma das responsáveis pelo CRM, ela deve confrontar Rick em algum momento – talvez para determinar se ele se encaixa na organização. Como o paradeiro de Rick continua desconhecido, tudo indica que ela não gostou nada do personagem de Andrew Lincoln.

Os episódios de The Walking Dead vão ao ar no Brasil pela Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.