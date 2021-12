The Walking Dead prepara nova ameaça para franquia e Rick Grimes

Contém spoilers

A última cena de The Walking Dead: Um Novo Universo terá enormes ramificações para a franquia como um todo, criando uma nova ameaça para Rick Grimes e os outros (via Screen Rant).

Entre a próspera vilania da CRM e a intriga científica na França, há muitas batalhas a serem travadas e segredos a serem descobertos, provavelmente mais do que um único filme de Rick Grimes poderia lidar.

O outro grande projeto de The Walking Dead confirmado para desenvolvimento até agora é um derivado estrelado por Daryl e Carol da série principal, mas que parece mais uma história íntima no estilo “na estrada”.

Isso pode significar que a AMC está planejando alguma outra continuação de The Walking Dead para cobrir todos os ângulos de The Walking Dead: Um Novo Universo.

Grandes ramificações para a popular franquia

O anúncio inicial de um filme de Rick Grimes em 2018, na verdade, referenciou vários projetos de The Walking Dead no cinema, mas como um filme está demorando tanto, não está claro se os planos da trilogia continuam em vigor.

O final de The Walking Dead: Um Novo Universo pode provar que a AMC ainda está de olho em uma saga de filmes para Andrew Lincoln.

O primeiro filme poderia girar em torno da batalha da CRM, a sequência exploraria a origem dos zumbis rápidos da Europa e, no fim da trilogia, Rick estaria lutando para acabar com o apocalipse zumbi para sempre.

Como alternativa, uma sequência secreta de The Walking Dead pode estar em andamento, que a AMC poderia anunciar quando a temporada final da série principal chegar ao fim.

Servindo de complemento para a saga de Rick Grimes, a “segunda parte” de The Walking Dead poderia pegar a história da CRM e começar uma narrativa inteiramente nova em torno disso, ou acontecer no exterior, ampliando o impacto do apocalipse com uma nova evolução de zumbis.

No Brasil, a série The Walking Dead: Um Novo Universo é exibida pela AMC Brasil, mas também está disponível no Amazon Prime Video.