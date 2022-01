The Witcher: A verdade sobre a relação de Geralt e Yennefer na Netflix

Yennefer realmente é apaixonada por Geralt em The Witcher, da Netflix? Aqui está a verdade sobre a relação entre esses dois personagens (via Express UK).

O romance de Geralt e Yennefer sempre foi complicado nos livros e nos jogos, mas é inegável que existe uma intensa química entre os dois.

A tensão sexual entre eles é evidente em quase todas as cenas em que aparecem juntos.

No entanto, Yennefer por muito tempo achou que não amava Geralt de verdade, acreditando que os sentimentos que tinha eram simplesmente uma consequência de um tipo de magia.

Acontece que os livros e jogos sempre indicaram que Yennefer é o verdadeiro amor de Geralt, então seus sentimentos são genuínos.

Ainda assim, o romance de Geralt e Yennefer é tumultuado e deve permanecer assim ao longo das temporadas de The Witcher.

The Witcher é um sucesso da Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher voltou para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não tem mais o formato de história que causou polêmica.

A história não se passa mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, existe a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem é vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A segunda temporada de The Witcher está disponível na Netflix.