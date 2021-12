The Witcher arruma erro e 2ª temporada será menos confusa para fãs

Uma das maiores críticas em relação à primeira temporada de The Witcher foi acerca da narrativa não-linear da série. Isso será corrigido no segundo ano do seriado da Netflix.

A não-linearidade esteve presente no seriado por conta das histórias de Yennefer, Ciri e Geralt, que não ocorriam ao mesmo tempo. Além disso, os livros originais da franquia de início traziam contos isolados, o que não ajuda na construção do roteiro do seriado.

A showrunner Lauren S. Hissrich, no entanto, assegurou os fãs que isso vai mudar a partir do segundo ano da série da Netflix (via Looper).

“As histórias não acontecem simultaneamente, então sabíamos que precisávamos brincar um pouco com o tempo”, explicou Hissrich. “Isso definitivamente mudará na segunda temporada, já que as histórias começaram a convergir”.

“Nesse caso, as pessoas que odiaram terão sorte, porque a segunda temporada é estruturada de forma diferente”, acrescentou a showrunner de The Witcher.

The Witcher chega com a segunda temporada na Netflix

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.