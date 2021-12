The Witcher: Ator de Outlander aparece em imagens da 2ª temporada

Novas imagens da segunda temporada de The Witcher apresentam o novo personagem do ator de Outlander, Graham McTavish, bem como o retorno de Henry Cavill como Geralt.

The Witcher segue as aventuras de Geralt, Ciri (Freya Allan) e Yennefer (Anya Chalotra) enquanto abrem caminho em um mundo repleto de monstros e pessoas igualmente perigosas.

Confira abaixo as novas imagens da segunda temporada de The Witcher, da Netflix.

Novos episódios trazem novidades

O ator de Outlander aparece em The Witcher como Sigismund Dijkstra. Ele é o líder da agência de inteligência mais eficaz do Continente.

A agência é temida e odiada, graças à sua reputação de constantes execuções de espiões e traidores, apesar de muitos deles também serem espiões e traidores.

A inclusão do personagem significa que The Witcher vai mergulhar fundo no clima político do Continente, destacando os muitos eventos que ocorrem regularmente a portas fechadas.

Também há um vislumbre de Geralt, que está usando sua armadura mais uma vez.

Será interessante ver como o personagem de Henry Cavill interage com Ciri nesta temporada. Parece que o treinamento da jovem será um dos destaques.

As primeiras reações da segunda temporada de The Witcher apontam que é uma temporada melhor e mais sólida do que a primeira.

A segunda temporada de The Witcher chega à Netflix em 17 de dezembro.