The Witcher: Cena deletada traz reviravolta para personagem na Netflix

Alerta de spoilers

Aos poucos, The Witcher começa a revelar cenas deletadas da segunda temporada na Netflix. Uma delas traz uma reviravolta para o mago Vilgefortz, o que indica uma surpresa como acontece nos livros de Andrzej Sapkowski.

A cena traz um confronto entre o mago e Stregobor. O vilão de The Witcher revela o passado de Vilgefortz.

Continua depois da publicidade

Ao contrário do que muitos imaginam, o poderoso mago não tem um passado acadêmico. Diferente dos outros feiticeiros, que aprendem os poderes com uma mentoria, Vilgefortz tem uma experiência a partir da sobrevivência pelo Continente e recebe os poderes com a ajuda de druidas.

Ao mesmo tempo, esse passado não dá uma forte conexão política com os reinos. Ao seguir essa trama dos livros, The Witcher indica uma importante revelação sobre Vilgefortz.

O mago é quem convenceu Duny a deixar Cintra para voltar a Nilfgaard. Resta saber se na Netflix, Vilgefortz continua ou não com essa manipulação, o que daria mais uma camada na rivalidade entre os feiticeiros.

A cena deletada, que foi revelada por The Witcher, pode ser conferida abaixo.

The Witcher está com duas temporadas na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.