The Witcher: Chefe revela quando série com Henry Cavill pode acabar

The Witcher pode ser uma das séries mais populares da Netflix. Mas nada dura para sempre. Lauren S. Hissrich revelou quando a série com Henry Cavill pode acabar.

O seriado é baseado nos livros de Andrzej Sapkowski. Ao todo são oito, apesar de um deles ser opcional, tendo em vista que se passa durante os eventos de O Último Desejo.

“Eu sempre disse que quero terminar nossas histórias no mesmo lugar em que Andrzej Sapkowski terminou a sua”, disse a produtora executiva e showrunner ao TheWrap. “Eu simplesmente não sinto a necessidade de continuarmos criando histórias após seu fim intencional”.

Hissrich acrescentou, no entanto, que está aberta a ser um pouco flexível com a cronologia, porque o autor não revelou planos futuros, observando: “O engraçado é, claro, que enquanto estamos trabalhando na série, ele na verdade lançou dois novos livros”.

Portanto, há muito caminho pela frente até nos despedirmos do Geralt de Henry Cavill e, além dos livros e da série principal, ainda há as derivadas da Netflix e os games.

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.