The Witcher: Entenda quem é a Coruja da 2ª temporada

Durante a segunda temporada, The Witcher também acompanhou as manipulações de Dijkstra (Graham McTavish) na Netflix. Aos poucos, os espectadores perceberam que o conselheiro de Redania se comunicava por uma coruja.

Nos episódios, os espectadores poderiam pensar que a coruja estava enfeitiçada ou até tivesse essa função no universo de The Witcher. Mas, no fim do segundo ano, o animal revelou ser Philippa (Cassie Clare).

Para os assinantes da Netflix, a personagem é uma novidade. Mas, para quem acompanha os livros de Andrzej Sapkowski, Philippa é uma feiticeira conhecida.

Na franquia de livros e games de The Witcher, a feiticeira tem mais de 300 anos, sendo uma conselheira do Rei Vizimir. Ela permanece na posição até mesmo após a morte dele – em que o reino de Redania sugere que a própria personagem foi responsável por isso.

Com o raro poder de se transformar em animais, Philippa também liderou uma rebelião contra a Irmandade dos Magos. Como é indicado na série da Netflix, ela e Dijkstra são amantes.

Nos games e livros, a feiticeira é mais uma antagonista, mas por vezes ajuda Geralt. Pelo contexto da história de The Witcher, com Vizimir ainda vivo, Philippa parece focada em participar do crescimento de Redania na terceira temporada.

O indicado é que Redania consiga controlar Cintra na terceira temporada de The Witcher. Porém, uma ameaça muito mais poderosa deve surgir: a Caçada Selvagem (Perseguição Selvagem).

The Witcher está com a segunda temporada na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.