The Witcher está escondendo segredo de Yennefer

Uma cena deletada de Vilgefortz e Stregobor na segunda temporada de The Witcher mostra como Yennefer é importante no Continente. O momento também confirma que a série da Netflix esconde um segredo sobre a feiticeira.

No momento que não foi ao ar, os magos discutem sobre Yennefer. Stregobor indica que há algo sobre a personagem de Anya Chalotra que não é natural.

Quando a Magia do Caos é usada no nível de Yennefer, Stregobor diz que ela deveria matar a feiticeira. Porém, a personagem de The Witcher apenas perde os poderes após ajudar na batalha contra Nilfgaard.

Os magos sugerem que isso pode ter acontecido pelo sangue de elfo, já que Yennefer tem essa linhagem.

Com esse diálogo, fica claro que The Wicher está escondendo um segredo de Yennefer. Uma teoria é de que a feiticeira faça parte de uma rara linhagem real, como a de Falka – em história contada de maneira errada por Stregobor.

Falka foi a princesa de Redenia que teria matado o pai com as próprias mãos para vingar a mãe. Assim como Yennefer, a personagem da lenda tem sangue de elfo.

O certo é de que Yennefer é especial em The Witcher, com a série da Netflix ainda não revelando tudo sobre a feiticeira de Anya Chalotra.

The Witcher está com duas temporadas na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.