The Witcher: Fãs ficam insatisfeitos com cena deletada entre Geralt e Triss

Alerta de spoilers

Na segunda temporada de The Witcher na Netflix, Triss ajuda Ciri em certo momento. Uma das tentativas da feiticeira é de entrar na mente da Princesa para descobrir as origens dela.

Porém, ao fazer isso, Triss tem uma surpresa inesperada, que revela o verdadeiro poder de Ciri – um tanto assustador para feiticeira. Após isso, a maga enviada para Kaer Morhen toma a decisão de deixar o local e contar o que presenciou.

Toda decisão parece bastante estranha, levando em conta que Triss até ajuda Vesemir com o soro para bruxos. Mas, tudo ficaria bem explicado se uma cena deletada tivesse sido colocada.

Após as visões de Triss e Ciri, Geralt procura a Princesa. Ao encontrar a feiticeira, o bruxo de Henry Cavill a vê no quarto sozinha e afirmando, “Você não pode protegê-la, ela vai destruir sua alma”.

Os fãs ficaram insatisfeitos porque o momento seria chave para o desenvolvimento de Triss durante a segunda temporada. Até então, a produção de The Witcher não comenta a decisão sobre a cena na Netflix.

Confira abaixo.

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.