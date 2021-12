The Witcher: Henry Cavill conta mudança feita em Geralt

Em entrevista no programa de Lorraine Kelly (via Express UK), Henry Cavill comentou sobre as mudanças em Geralt na segunda temporada de The Witcher. O ator garantiu que os fãs poderão acompanhar um novo lado do personagem.

“Veremos um novo lado dele, com certeza. Andrzej Sapkowski, o cara que escreveu os livros originais, criou um personagem tridimensional que é belo e incrivelmente complexo”, disse Henry Cavill sobre Geralt.

“Me esforcei muito para que o personagem ganhasse vida na segunda temporada, o que continuará acontecendo.”

Henry Cavill acrescentou: “Ele está mais intelectual, ele tem uma inclinação filosófica. Muito mais espirituoso.”

“Há momentos nos livros onde ele é bastante infantil e pedante. Mas ele também é muitas outras coisas. Na primeira temporada, ele não era monossilábico, mas quase.”

“Eu queria explorar o máximo que pudesse. Tenho que seguir a linha entre o Geralt dos livros e o da série.”

Mais sobre The Witcher

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.